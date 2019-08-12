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Общество ,  
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Подозреваемого в беспорядках режиссера Васильева отпустили из-под стражи

Режиссер Дмитрий Васильев, которого обвиняют по делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве на несогласованной с властями акции протеста за допуск за независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, был освобожден из изолятора временного содержания (ИВС) в связи с истечением срока его задержания. Эту информацию агентству ТАСС подтвердил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

«В настоящее время Васильев освобожден из изолятора, он решил не оставаться в больнице, а поехать лечиться домой, где у него есть все необходимые лекарства», — сказал Мельников.

Он также отметил, что ОНК и Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) намерены держать на контроле вопросы, связанные с соблюдением прав Васильева, в частности, вопрос с оказанием ему медицинской помощи.

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Дмитрия Васильева задержали 9 августа и доставили в изолятор временного содержания по северно-Восточному округу Москвы. На следующий день его доставили в реанимацию. Адвокат Татьяна Прилипко сообщала, что у режиссера диабет, однако ему не разрешили взять с собой в камеру инсулин. По ее словам, у него есть подозрение на отек мозга. После несогласованной акции 27 июля режиссеру был назначили штраф в 20 тыс. рублей за административное правонарушение по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение участником публичного мероприятия порядка его проведения»). 

11 августа Басманный суд отказался заочно арестовать режиссера. Ранее следствие ходатайствовало о заключении Васильева в СИЗО. В тот же на сайте Следственного комитета России сообщалось, что режиссер был выписан из больницы. В ведомстве отметили, что «наличие у Васильева заболевания не является препятствием для привлечения к уголовной ответственности за преступление». При этом в кол-центре городской клинической больницы им. А.К. Ерамишанцева РБК уточнили, что Васильев по-прежнему находится в реанимации в тяжелом состоянии. Адвокат режиссера Александр Зинуров заявлял  ТАСС, что Васильев был переведен в стационар изолятора временного содержания при городской больнице № 20, к которой режиссер прикреплен до 00:56 12 августа.

Как сообщала радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на обращение секретаря ОНК Москвы Ивана Мельникова к главе СПЧ Михаилу Федотову, следственные действия с режиссером проводились прямо в реанимации.

Дмитрий Васильев — режиссер научно-популярного и познавательного телеканала «Доктор». Таким образом, Васильев стал тринадцатым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках, возбужденного после акции в Москве 27 июля.

Теги: режиссер, массовые беспорядки
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