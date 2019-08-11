СК сообщил о выписке из больницы фигуранта дела о беспорядках Васильева

Подозреваемый по делу о массовых беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который ранее был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан из больницы. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК).

«Наличие у Васильева озвученного рядом СМИ заболевания не является препятствием для привлечения к уголовной ответственности за преступление», — говорится в заявлении. Отмечается, что это также «не мешало ему участвовать в противоправной деятельности 27 июля».

Ранее стало известно, что Басманный суд отказался заочно арестовать Дмитрия Васильева, являющегося фигурантом дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Следствие ходатайствовало о его заключении в СИЗО.

Васильева задержали 9 августа, на следующий день его госпитализировали из изолятора временного содержания. Его адвокат Татьяна Прилипко сообщала, что у режиссера диабет, однако ему не разрешили взять с собой в камеру инсулин. По ее словам, у него есть подозрение на отек мозга.

В СК сейчас, напротив, заявили, что во время допроса Васильева в присутствии его адвоката в связи с жалобой на здоровье следствием была допущена бригада скорой помощи. Уточняется также, что следователем не принимались решения о том, чтобы отобрать у режиссера необходимые ему препараты.