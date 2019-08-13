Песков позитивно оценил разговор Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин положительно относится к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, однако реализация договоренностей является более важным вопросом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Само по себе общение двух глав государств, безусловно, это факт, который можно оценить только позитивно, положительно», — уточнил Песков. По его словам, Путин — сторонник диалога, «тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения».

При этом Песков добавил, что для российского лидера главное не сам разговор, а реализация достигнутых договоренностей.

7 августа по инициативе Киева состоялся разговор Путина и Зеленского. В ходе беседы лидеры отметили важность соблюдения режима прекращения огня на Донбассе, действующего с 21 июля. Поводом для разговора стала гибель украинских военных в результате обстрела 6 августа. По словам Зеленского, он попросил российского президента «повлиять на ту сторону конфликта».