Зеленский попросил Путина повлиять на «ту сторону» конфликта в Донбассе

Это их второй телефонный разговор. Зеленский сказал, что беседа была долгой

Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в среду обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Донбассе, передает «112 Украина». Он отметил, что попросил президента России «повлиять на ту сторону» конфликта. Разговор был долгим, добавил он.

Зеленский заявил, что позвонил Путину после обстрелов и гибели украинских военных. «Это не приближает нас к миру», — сказал украинский президент.

Киев 6 августа сообщил, что возле Павлополя Донецкой области от обстрелов из ручного противотанкового гранатомета погибли четверо украинских военных. Глава СНБО пообещал, что «грубое нарушение договоренностей о перемирии не останется без внимания». В самопровозглашенной ДНР заявили, что Украина привела части и подразделения на Мариупольском направлении в высшую боевую готовность.

Зеленский призвал лидеров стран «нормандской четверки» ускорить проведение встречи по мирному урегулированию в Донбассе. Он также заявил, что 7 августа свяжется с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Зеленский настаивает на встрече «нормандского формата» для обсуждения путей решения конфликта в Донбассе в ближайшее время.