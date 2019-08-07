В ДНР заявили о непричастности к гибели четырех украинских военных

В ДНР заявили о непричастности к гибели четырех украинских военных

Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили о непричастности к гибели четырех украинских военных. Об этом сообщается на сайте Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

В сообщении отмечается, что гибель четырех украинских военнослужащих произошла в результате неосторожного обращения с боеприпасами. «Командование операции объединенных сил прикрывает свои небоевые потери обвинением ДНР и пытается отвести внимание общественности от своих военных преступлений», — говорится в заявлении центра.

Киев 6 августа сообщил, что возле Павлополя в Донецкой области при обстреле из противотанкового гранатомета погибли четверо украинских военных. Глава СНБО пообещал, что «грубое нарушение договоренностей о перемирии не останется без внимания».

После этого украинский президент Владимир Зеленский позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину. Зеленский отметил, что попросил президента России «повлиять на ту сторону» конфликта.

