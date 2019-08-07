В ДНР заявили о непричастности к гибели четырех украинских военных

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,20 -0,07 EUR Бирж. 73,02 -0,09 Brent 58,21 -2,37% USD Нал. 65,47 64,68 EUR Нал. 73,34 72,51 USD ЦБ 65,09 -0,11 EUR ЦБ 72,89 -0,18 EUR/USD 1,1200 -0,0004 BTC/USD Бирж. 11 769,00 +293,10 IMOEX 2 685,36 +0,07% RTSI 1 297,46 +0,23% DJIA 26 029,52 +1,21% Nasdaq 7 833,27 +1,39%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Walt Disney $150 (+10,86%) прогноз Barclays Capital к 01.05.20
BRENT $50 (-14,1%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Discovery $37 (+22,19%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
Сбербанк ₽275 (+40,39%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
Marriott $138 (+7,74%) прогноз JP Morgan к 09.07.20
Walt Disney $150 (+10,86%) прогноз Barclays Capital к 01.05.20
BRENT $50 (-14,1%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Discovery $37 (+22,19%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
Сбербанк ₽275 (+40,39%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
Marriott $138 (+7,74%) прогноз JP Morgan к 09.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 65,09 (-0,11) Quote, 12:30
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 72,89 (-0,18) Quote, 12:30
В Подмосковье загорелся битумный склад около ТЭЦ Общество, 15:12 В Крыму бывшую дачу генсеков продали за ₽1,2 млрд Бизнес, 15:12 «Аэрофлот» запускает ежедневный рейс в Южно-Сахалинск с 27 октября ​ Пресс-релиз, 15:02 ФСИН начала проверку информации о пытках в СИЗО в Петербурге Общество, 15:00 Минобороны решило сравнять Северный флот по статусу с военными округами Общество, 14:56 В ДНР заявили о непричастности к гибели четырех украинских военных Политика, 14:55 Цены на золото выросли до шестилетнего максимума из-за торговой войны Финансы, 14:52 СМИ узнали о согласовании контракта футболиста «Ювентуса» с «Арсеналом» Спорт, 14:43 Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей Политика, 14:34 Moody's посчитало санкции США «постоянной угрозой» для России Экономика, 14:30 Федерация волейбола Южной Кореи обвинила тренера сборной России в расизме Спорт, 14:26 Bloomberg узнал о планах продать еще 3,7% «Газпрома» Бизнес, 14:24 Поврежденные при взрывах в Ачинском районе дома восстановят за две недели Общество, 14:23 «Жду курс в $15 000 к концу лета»: что делать с Bitcoin прямо сейчас Крипто, 14:20
Политика ,  
0 
В ДНР заявили о непричастности к гибели четырех украинских военных

Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили о непричастности к гибели четырех украинских военных. Об этом сообщается на сайте Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

В сообщении отмечается, что гибель четырех украинских военнослужащих произошла в результате неосторожного обращения с боеприпасами. «Командование операции объединенных сил прикрывает свои небоевые потери обвинением ДНР и пытается отвести внимание общественности от своих военных преступлений», — говорится в заявлении центра.

Киев 6 августа сообщил, что возле Павлополя в Донецкой области при обстреле из противотанкового гранатомета погибли четверо украинских военных. Глава СНБО пообещал, что «грубое нарушение договоренностей о перемирии не останется без внимания».

Политика
Зеленский попросил Путина повлиять на «ту сторону» конфликта в Донбассе

После этого украинский президент Владимир Зеленский позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину. Зеленский отметил, что попросил президента России «повлиять на ту сторону» конфликта.
 

Теги: ДНР, Киев
Материалы по теме
Зеленский попросил Путина повлиять на «ту сторону» конфликта в Донбассе
Политика
Кремль изложил слова Путина в разговоре с Зеленским
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter