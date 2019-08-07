Кремль изложил слова Путина в разговоре с Зеленским

Российский президент, в частности, призвал Киев прекратить обстрелы населенных пунктов в Донбассе

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Телефонный разговор президентов России и Украины состоялся по инициативе Киева, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе разговора Путин заявил, что для деэскалации конфликта в Донбассе прежде всего нужно, чтобы украинские военные прекратили обстрелы населенных пунктов, которые ведут к жертвам среди мирного населения.

Во время обсуждения «была акцентирована важность» соблюдения режима перемирия, введенного 21 июля, и разведения от линии разграничения сил и средств обеих сторон конфликта.

Кроме того, Путин заявил Зеленскому о важности реализации минских договоренностей, в том числе в вопросе предоставления самопровозглашенным республикам особого статуса. Он отметил необходимость диалога между сторонами.

Путин и Зеленский также договорились активизировать работу «по возвращению удерживаемых лиц» и обсудили возможные контакты в «нормандском формате».