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Зеленский предложил Путину переговоры шести стран в Минске
Президент Украины записал видеообращение, в котором предложил российскому коллеге встретиться в Минске при посредничестве США, Германии, Франции и Великобритании. В Кремле пообещали подумать над «абсолютно новым форматом»

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу в Минске при участии США, Великобритании, Германии и Франции.

«Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе», — заявил Зеленский в видеообращении на своей станице в Facebook.

Лидер Украины предложил в качестве посредников в переговорах президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.

«Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить», — подытожил Зеленский.

Комментируя эту инициативу, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это «абсолютно новый формат».

«Надо понять, есть ли перспектива у такой встречи, нужно понять, что это за новый формат предлагается. США не являются участниками нормандского процесса. Как быть с минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников нормандского процесса, но нет подписи США? Безусловно, она будет рассмотрена (инициатива)», — заявил представитель Кремля.

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В последний раз лидеры «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия) встречались в 2016 году. Возможность новых переговоров в данном формате стали активно обсуждать после избрания Владимира Зеленского на должность президента Украины.

Сам Зеленский говорил, что хочет, чтобы встреча в «нормандском формате» состоялась в скором времени, но после выборов в Верховную раду, намеченных на 21 июля. Макрон на прошедшем в конце июня саммите G20 в Осаке выразил надежду на встречу с Путиным в «нормандском формате» в июле. Песков ранее заявлял, что с появлением нового президента Украины можно говорить о реанимации формата.

Авторы: Константин Ткаченко, Полина Химшиашвили
Теги: Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Донбасс
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