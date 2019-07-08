Зеленский предложил Путину переговоры шести стран в Минске

Президент Украины записал видеообращение, в котором предложил российскому коллеге встретиться в Минске при посредничестве США, Германии, Франции и Великобритании. В Кремле пообещали подумать над «абсолютно новым форматом»

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу в Минске при участии США, Великобритании, Германии и Франции.

«Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе», — заявил Зеленский в видеообращении на своей станице в Facebook.

Лидер Украины предложил в качестве посредников в переговорах президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.

«Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить», — подытожил Зеленский.