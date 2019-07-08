Зеленский предложил Путину переговоры шести стран в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу в Минске при участии США, Великобритании, Германии и Франции.
«Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе», — заявил Зеленский в видеообращении на своей станице в Facebook.
Лидер Украины предложил в качестве посредников в переговорах президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.
«Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить», — подытожил Зеленский.