Площадь лесных пожаров в Сибири сократилась на 1,2 млн га

Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке удалось сократить более чем на 1,2 млн га. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«К данному моменту в трех субъектах СФО и ДФО ликвидировано 355 пожаров на площади более 1,2 млн га», — заявили в ведомстве. Площадь активного горения, заявил собеседник агентства, с 30 июля по 9 августа удалось снизить до 96 тыс. га.

Из-за лесных пожаров ранее в Иркутской области, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия) и Бурятии ввели режим ЧС. По данным на 30 июля, общая площадь лесных пожаров составила 2,7 млн га. При этом, по данным «Авиалесоохраны» на 9 августа, пожары действуют на площади более 2,5 млн га. «На тушении лесных пожаров задействовано 3 805 человек, 535 единиц техники, 41 воздушное судно на мониторинге и 28 воздушных судов на тушении», — говорится в сообщении «Авиалесоохраны». Работы по активному тушению ведутся на площади почти в 200 тыс. га.