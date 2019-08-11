Число пострадавших при взрывах на складе под Ачинском достигло 30

Число пострадавших при взрывах на складе под Ачинском достигло 30

В результате двух серий взрывов на военном складе под Ачинском в Красноярском крае пострадали 30 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«По уточненным данным, при взрывах 5 и 9 августа всего пострадал 31 человек, из них один погиб», — сказал он.

ТАСС со ссылкой на региональный минздрав передает, что в результате повторных взрывов пострадали 17 человек. «Появился 17-й пострадавший, он госпитализирован», — сказали в ведомстве. При первых взрывах пострадали 14 человек, таким образом, общее количество пострадавших достигло 31.

5 августа на военном складе под Ачинском загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. В результате произошедшего погиб один человек.