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Число пострадавших при взрывах на складе под Ачинском достигло 30

В результате двух серий взрывов на военном складе под Ачинском в Красноярском крае пострадали 30 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«По уточненным данным, при взрывах 5 и 9 августа всего пострадал 31 человек, из них один погиб», — сказал он.

ТАСС со ссылкой на региональный минздрав передает, что в результате повторных взрывов пострадали 17 человек. «Появился 17-й пострадавший, он госпитализирован», — сказали в ведомстве. При первых взрывах пострадали 14 человек, таким образом, общее количество пострадавших достигло 31.

Общество
На складе под Ачинском спустя четыре дня прогремели новые взрывы

5 августа на военном складе под Ачинском загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. В результате произошедшего погиб один человек.

Спустя четыре дня на складе произошли новые взрывы. Власти заявили, что они возобновились во время работ по разминированию. После этого в Ачинском районе вновь ввели режим ЧС, воздушное пространство в радиусе 30 км от места происшествия было закрыто. 11 августа пожар на складах удалось ликвидировать, также было завершено разминирование проходящей рядом железной дороги.

Теги: Красноярский край, взрывы, военный склад
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