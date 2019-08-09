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Под Ачинском вновь ввели режим ЧС после новых взрывов на арсенале

В Ачинском районе Красноярского края во второй раз за последнюю неделю ввели режим ЧС. Об этом, как передает ТАСС, сообщил глава района Евгений Розанчугов.

Вечером 9 августа на военном складе близ села Каменка под Ачинском началась вторая серия взрывов. По последним данным, в результате пострадали десять человек, четверо из них госпитализированы. Ранее, 5 августа, на складах произошел пожар — загорелись площадки, на которых хранились боеприпасы. Жертвой происшествия стал один человек, еще восемь получили травмы различной степени тяжести. Тогда власти также объявляли о введении режима ЧС.

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Новую серию взрывов в Минобороны объяснили попаданием молнии в стеллаж с боеприпасами. У стеллажа после первого пожара была нарушена молниезащита, а у самих складов выведены из строя молниеотводы.

Теги: Ачинск, режим ЧС, взрывы, боеприпасы
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