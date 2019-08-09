Общество , 09 авг, 17:56
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На складе под Ачинском спустя четыре дня прогремели новые взрывы
Власти объявили об эвакуации поселка Каменка, который находится неподалеку от военного арсенала
Новые взрывы произошли на военном складе под Ачинском в Красноярском крае, где в начале недели, 5 августа, произошел пожар. Об этом сообщает местный портал Ngs24. Жители рассказали порталу, что слышали новые взрывы.
О новых взрывах также сообщают ТАСС со ссылкой на источники и «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
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