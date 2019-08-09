На складе под Ачинском спустя четыре дня прогремели новые взрывы

На складе под Ачинском спустя четыре дня прогремели новые взрывы

Власти объявили об эвакуации поселка Каменка, который находится неподалеку от военного арсенала

Фото: Ольга Халманова / ТАСС

Новые взрывы произошли на военном складе под Ачинском в Красноярском крае, где в начале недели, 5 августа, произошел пожар. Об этом сообщает местный портал Ngs24. Жители рассказали порталу, что слышали новые взрывы.

О новых взрывах также сообщают ТАСС со ссылкой на источники и «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

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