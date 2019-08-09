Стали известны причины нового взрыва на складе под Ачинском

Во время работ по разминированию разрушенного склада боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае произошел подрыв снаряда. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

В результате взрыва был поврежден автомобиль. Как сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб, количество пострадавших при новых взрывах на арсенале составляет девять человек, четверо из них находятся в больницах. Администрация Ачинского района объявила эвакуацию близлежащего села Каменка. В Каменку уже направили 11 автобусов.

Движение поездов на участке Ачинск-2 — Назарово приостановлено после новых взрывов на складе боеприпасов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД. Так, поезда № 67 Абакан — Москва и № 114 Новосибирск — Абакан пойдут через станции Красноярск и Саянская. Кроме того, закрыто воздушное пространство на всех эшелонах в радиусе 30 км от места взрывов над военным складом в селе Каменка.

В понедельник, 5 августа, на военном складе под Ачинском загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Минобороны назвало причиной пожара человеческий фактор.