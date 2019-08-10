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Юнипро ₽3,02 (+13,68%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
AMD $43 (+27,37%) прогноз RBC Capital Markets к 28.05.20
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Общество ,  
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Заммэра Москвы отчитался об ущербе от шторма

В Москве сильный ветер за двое суток повалил 150 деревьев, 36 автомобилей были повреждены. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков, передает ТАСС.

Пострадавших, по его словам, при этом не было. За двое суток в Москве выпало 26 мм осадков.

Общество
Синоптики определили сроки возвращения летней погоды в Москву

Лето вернется в столицу на следующей неделе, когда установится умеренная августовская погода, сообщил ранее РБК специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он добавил, что днем можно рассчитывать на плюс 19–24 градуса.

МЧС 8 августа предупредило москвичей об «очень сильном» дожде и ливне, а также шквалистом усилении ветра до 20–25 м/с. Мэр Сергей Собянин призвал жителей Москвы к осторожности из-за штормового предупреждения. Погодную ситуацию 8 и 9 августа синоптики называли коллапсом, из-за которого в Москве ожидалось до половины месячной нормы осадков.

Теги: шторм, непогода, Москва
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