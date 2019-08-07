В Москве объявили желтый уровень опасности из-за грозы

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — отмечается на сайте метеослужбы.

Гроза в Москве и области ожидается с 21:00 мск 7 августа. Действие предупреждения продлится до 21:00 мск 8 августа.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк заявила, что четверг, 8 августа, станет самым теплым днем на неделе. По ее словам, в Москве воздух прогреется до 23–25 градусов, в столичном регионе — до плюс 21–26 градусов. Однако погода будет неустойчивой, с кратковременными дождями и грозами. 8 августа в столице пройдут сильные дожди, температура в дневные часы составит плюс 18–20 градусов.