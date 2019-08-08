МЧС предупредило москвичей о ливне и усилении ветра

МЧС предупредило москвичей о ливне и усилении ветра

С 21:00 четверга, 8 августа, по 18:00 пятницы, 9 августа, в Москве ожидается ухудшение погодных условий, говорится на сайте столичного ГУ МЧС.

Речь идет об «очень сильном» дожде и ливне, а также шквалистом усилении ветра до 20-25 м/с. В МЧС рекомендовали пешеходам избегать шатких конструкций на улице, а автомобилистам — соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова говорила, что 8 и 9 августа в Москве ожидается «погодный коллапс», связанный с приходом в столицу мощным атлантическим циклоном. В частности, в пятницу также ожидается экстремально низкое атмосферное давление около 740 мм ртутного столба.

На выходные в столице синоптики обещают тепло. Днем воздух прогреется до 16 – 21 градуса.