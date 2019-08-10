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Синоптики определили сроки возвращения летней погоды в Москву

Лето вернется в столицу на следующей неделе, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он добавил, что осадки прекратятся в столице в субботу примерно к 15:00–16:00, после чего фон давления начнет повышаться.

В воскресенье, 11 августа, в Москве будет переменная облачность без осадков, давление повысится. Ночью в столице будет плюс 9–11 градусов, днем — плюс 19–21 градус.

«Начнется постепенно возвращение лета, и на следующей неделе нас ждет умеренная августовская погода. Днем можно рассчитывать на плюс 19–24 градуса, что соответствует точной климатической норме», — сказал Тишковец.

Общество
Гидрометцентр спрогнозировал теплую погоду на следующей неделе в Москве

Вечером 8 августа МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в столичном регионе, в том числе и по федеральным телеканалам. В ночь на 9 августа сильный ветер в Москве повалил 27 деревьев. Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила РБК о том, что столице повезло с маршрутом атмосферного фронта: он прошел с юга, на западе и на востоке были более интенсивные явления.

Теги: новости РБК, прогноз погоды, «Фобос»
Материалы по теме
Синоптик сообщил о везении Москвы из-за маршрута атмосферного фронта
Общество
Гидрометцентр спрогнозировал теплую погоду на следующей неделе в Москве
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