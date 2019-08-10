Синоптики определили сроки возвращения летней погоды в Москву

Лето вернется в столицу на следующей неделе, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он добавил, что осадки прекратятся в столице в субботу примерно к 15:00–16:00, после чего фон давления начнет повышаться.

В воскресенье, 11 августа, в Москве будет переменная облачность без осадков, давление повысится. Ночью в столице будет плюс 9–11 градусов, днем — плюс 19–21 градус.

«Начнется постепенно возвращение лета, и на следующей неделе нас ждет умеренная августовская погода. Днем можно рассчитывать на плюс 19–24 градуса, что соответствует точной климатической норме», — сказал Тишковец.