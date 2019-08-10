Некрасовскую ветку метро Москвы частично закрыли из-за дождя

На Некрасовской линии частично закрыли движение поездов, говорится на странице московского метро в Twitter.

Движения нет между станциями «Косино» и «Улица Дмитриевского» — из-за дождя было принято решение «раньше начать» проверку инфраструктуры. На странице Мосгортранса в Twitter отмечается, что в районе перекрытия метро запущены бесплатные компенсационные автобусы.

7 августа на Арбатско-Покровской (синей) ветке метро временно было приостановлено движение поездов от «Партизанской» до «Щелковской» из-за падения пассажира. В пресс-службе УВД на Московском метрополитене сообщили РБК, что мужчина скончался. По факту произошедшего проводится проверка.