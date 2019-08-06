Зеленский попросил ускорить проведение встречи в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, ФРГ и Украина) как можно быстрее провести переговоры по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что во вторник четверо украинских военных погибли возле Павлополя Донецкой области от обстрелов из ручного противотанкового гранатомета.

По словам Зеленского, данный инцидент «направлен на подрыв не только текущего перемирия, но и переговорного процесса в целом». «Украина искренне стремится к миру. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет», — написал президент.

Кроме того, Зеленский отметил, что Киев не прекратит работать над окончанием боевых действий и не оставит без ответа атаку на военных.