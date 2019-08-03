В ДНР сообщили о пяти нарушениях перемирия за сутки в Донбассе

В ДНР сообщили о пяти нарушениях перемирия за сутки в Донбассе

Украинские военные за минувшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Об этом говорится на сайте представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенных пунктов Горловка (пос. им. Гагарина) и Петровское. Жертв среди мирных граждан и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

При обстрелах украинские военные использовали гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Ранее, 2 августа, в ДНР сообщили о трех нарушениях со стороны Украины за сутки.

Контактная группа по урегулированию конфликта на Украине в Минске договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с 21 июля. Стороны также договорились о разведении сил и средств на трех новых участках в регионе.