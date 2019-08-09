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Суд в Киргизии арестовал принадлежащий Атамбаеву телеканал «Апрель»

Суд наложил арест на компанию «Медиа-Форум» и телеканал «Апрель», принадлежащие экс-президенту республики Алмазбеку Атамбаеву. Об этом сообщается на сайте МВД страны.

Ранее местное издание Kaktus media сообщало, что сотрудники силовых служб Киргизии опечатали здание «Форума» в Бишкеке, где находится офис Алмазбека Атамбаева. Также в здании находится офис подконтрольного ему телеканала «Апрель». «Сотрудникам телеканала «Апрель» дали 10 минут на сбор личных вещей, после чего они покинули здание. На данный момент никто не знает, где директор телеканала Дмитрий Ложников», — сообщал корреспондент издания.

Фотогалерея 
Штурм дома экс-президента Киргизии Атамбаева. Фоторепортаж

В четверг, 8 августа, бывший лидер страны Алмазбек Атамбаев был задержан в результате штурма своей резиденции в селе Кой-Таш. Суд в Бишкеке поместил его под стражу до 26 августа.

В ходе столкновений при штурме его дома пострадали более 50 человек, от огнестрельного ранения погиб заместитель командира группы спецназа. Атамбаев сдался после начала второго штурма резиденции.

Атамбаева в Киргизии обвиняют в незаконном завладении участком в Кой-Таше, освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году и коррупции при модернизации ТЭЦ в Бишкеке. В конце июля его лишили статуса бывшего президента страны, предполагающего неприкосновенность. Сам Атамбаев называл выдвинутые против него обвинения абсурдными.

Теги: Алмазбек Атамбаев, Киргизия, телеканал
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