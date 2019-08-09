Суд в Киргизии арестовал принадлежащий Атамбаеву телеканал «Апрель»

Суд наложил арест на компанию «Медиа-Форум» и телеканал «Апрель», принадлежащие экс-президенту республики Алмазбеку Атамбаеву. Об этом сообщается на сайте МВД страны.

Ранее местное издание Kaktus media сообщало, что сотрудники силовых служб Киргизии опечатали здание «Форума» в Бишкеке, где находится офис Алмазбека Атамбаева. Также в здании находится офис подконтрольного ему телеканала «Апрель». «Сотрудникам телеканала «Апрель» дали 10 минут на сбор личных вещей, после чего они покинули здание. На данный момент никто не знает, где директор телеканала Дмитрий Ложников», — сообщал корреспондент издания.

В четверг, 8 августа, бывший лидер страны Алмазбек Атамбаев был задержан в результате штурма своей резиденции в селе Кой-Таш. Суд в Бишкеке поместил его под стражу до 26 августа.

В ходе столкновений при штурме его дома пострадали более 50 человек, от огнестрельного ранения погиб заместитель командира группы спецназа. Атамбаев сдался после начала второго штурма резиденции.