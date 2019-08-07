В больнице умер пострадавший при штурме дома Атамбаева спецназовец

Один из пострадавших при штурме дома экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева спецназовцев умер, сообщает Elgezit со ссылкой на директора Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбека Джумабекова.

«Два спецназа получили огнестрельные ранения. Один из них умер, получил травму несовместимых с жизнью», — сказал Джумабеков и добавил, что пуля пробила сердце и легкие.

По его словам, второму спецназовцу сделали операцию, ему вытащили пулю. В настоящий момент его состояние тяжелое, отметил он. Джумабеков добавил, что пострадавшие продолжают поступать.

Ранее 7 августа к резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш приехал спецназ, который провел операцию по его задержанию. По данным Минздрава, в ходе штурма пострадали 15 человек. СМИ сообщают, что спецназ применил резиновые пули. По их данным, сам Атабаев был задержан, силовики вывезли его из резиденции. При этом депутат парламента Киргизии Ирина Карамушкина опровергала эту информацию, а по словам адвоката экс-президента Сергея Слесарева, он находится в «безопасном месте».