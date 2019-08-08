Юристы ФБК остались в статусе свидетелей после обысков и допросов в СК

Юристы ФБК остались в статусе свидетелей после обысков и допросов в СК

Следователи завершили допрос сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в рамках уголовного дела по подозрению в отмывании средств. Об этом сообщил РБК руководитель московского штаба Навального Сергей Бойко.

«Да, СК завершил допрос юристов ФБК. В данный момент они являются свидетелями», — заявил Бойко.

Глава штаба Навального Леонид Волков в своем Twitter также сообщил, что следователи завершили обыски в офисах ФБК. «Работало три следователя по особо важным делам. В протоколе обыска 170 пунктов, от старых ноутбуков, изъятых прямо вместе с коробкой с надписью «на утилизацию» до трудовых книжек всех сотрудников», — написал он.

Обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией проходили с утра 8 августа. Следователи пришли к юристам Александру Помазуеву, Вячеславу Гимади и Евгении Замятиной. Днем люди в масках пришли и в офис ФБК.