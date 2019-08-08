У сотрудников ФБК прошли обыски

Утром 8 августа следователи пришли с обысками к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Также об обысках сообщает Telegram-канал «Апология протеста».

По данным собеседника агентства, обыски прошли у Евгения Помазуева, Вячеслава Гимади и Евгения Замятина. Он добавил, что следственные действия связаны с делом об отмывании средств.

Информацию об обысках подтвердил РБК адвокат Евгения Замятина Федор Сирош. «Да, есть [данные об обысках]. Не могу разговаривать, на следственных действиях», — сказал он.

В ГУ МВД по Москве заявили РБК, что не располагают данными об обысках. «Мы пока не комментируем», — заявили РБК, в свою очередь, в центральном аппарате Следственного комитета России.