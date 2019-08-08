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BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Discovery $37 (+27,24%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
Сбербанк ₽275 (+40,88%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
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Политика ,  
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У сотрудников ФБК прошли обыски

Утром 8 августа следователи пришли с обысками к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Также об обысках сообщает Telegram-канал «Апология протеста».

По данным собеседника агентства, обыски прошли у Евгения Помазуева, Вячеслава Гимади и Евгения Замятина. Он добавил, что следственные действия связаны с делом об отмывании средств.

Информацию об обысках подтвердил РБК адвокат Евгения Замятина Федор Сирош. «Да, есть [данные об обысках]. Не могу разговаривать, на следственных действиях», — сказал он.

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СК возбудил дело об отмывании ФБК Навального 1 млрд руб.

В ГУ МВД по Москве заявили РБК, что не располагают данными об обысках. «Мы пока не комментируем», — заявили РБК, в свою очередь, в центральном аппарате Следственного комитета России.

РБК не удалось получить оперативный комментарий ФБК.

3 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального по ч. 4 ст. 174 УК России (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем). По данным следствия, в 2016-2018 годах близкие в ФБК люди и сотрудники фонда легализовали через счета организации около 1 млрд руб., полученную преступным путем. Деньги были получены от неустановленных лиц в российской и иностранной валюте.

Теги: ФБК, обыски, новости РБК
Материалы по теме
СК возбудил дело об отмывании ФБК Навального 1 млрд руб.
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