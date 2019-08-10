Любовь Соболь задержали перед очередной акцией в Москве

Полиция задержала юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь перед согласованной акцией в поддержку кандидатов на выборы в Мосгордуму, получивших отказ в допуске к выборам, сообщает она в Twitter.

Задержание произошло в центре сбора подписей на Рождественском бульваре, оттуда Соболь собиралась выехать на акцию в Москве.

Мэрия Москвы согласовала проведение двух митингов, 10 и 11 августа, на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тыс. человек каждый. Их участники намерены требовать допустить всех кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также закрыть уголовные дела, возбужденные после задержания участников несогласованных акций протеста. Позднее организаторы митингов отказались от второго мероприятия 11 августа, сообщала глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева. «Организаторы митингов отказались от их проведения 11 августа. Нет смысла в проведении второго митинга после 10 августа, и люди устанут», — сказала Вихарева (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Мосгоризбирком отказал Соболь в регистрации в качестве кандидата. Кроме Соболь отказы в регистрации также получили и другие независимые кандидаты — лидер Партии перемен Дмитрий Гудков, кандидат от партии «Яблоко» Елена Русакова, еще один юрист ФБК Иван Жданов, председатель Красносельского совета депутатов Илья Яшин и другие. Свою позицию Мосгоризбирком объяснил большим числом брака в собранных ими подписях.