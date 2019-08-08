Красноярская прокуратура заявила о 15 уголовных делах из-за вырубки леса

В Красноярском крае расследуется 15 уголовных дел в связи с незаконной вырубкой лесов и должностными преступлениями чиновников в этой сфере. Об этом журналистам рассказал прокурор края Михаил Савчин, передает ТАСС.

Он добавил, что 21 мая в суд передали дело о вырубках леса на 9 млн руб. на Торгашинском хребте Березовского района. При этом деревья там вырубили еще в 2014 году, дело несколько раз прекращали и возобновляли. Сейчас, сказал Савчин, его рассматривают по существу.

Прокурор также отметил, что по состоянию на утро 8 августа в регионе действуют 136 пожаров на площади 916 тыс. га.

Проблема незаконной вырубки лесов в Иркутской области несколько раз обсуждалась на федеральном уровне. В мае президент России Владимир Путин обещал провести расследование ситуации.