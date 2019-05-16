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American Express $140 (+17,5%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
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Политика ,  
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Путин пообещал расследовать вырубку леса в Иркутской области
Президенту показали телесюжет о валке дорогостоящего леса вместо сухостоя. Внимание Владимира Путина обратили на то, что в это же время начались пожары, которые, по мнению местных жителей, могут быть прикрытием незаконной вырубки
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Президент Владимир Путин пообещал провести расследование вырубки леса в Иркутской области, передает корреспондент РБК.

В ходе медиафорума Общероссийского народного фронта в Сочи главе государства показали сюжет РЕН ТВ, в котором сообщается, что в Иркутской области вместо валки сухостоя срубают дорогостоящий лес. В сюжете звучала критика в адрес губернатора региона, члена КПРФ Сергея Левченко.

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После показа участница форума из города Ангарска Иркутской области добавила, что в регионе были зафиксированы лесные пожары и среди граждан бытует версия, что те начались «искусственно, чтобы были скрыты следы незаконной валки леса».

Путин согласился, что самый простой способ скрыть следы незаконных действий — это поджечь лес. «Мы проведем расследование», — обещал он.

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Журналистка раскритиковала Левченко, который, по ее словам, во время избирательной кампании говорил, что пожаров быть не должно, но на деле все оказывается не так.

«Он [Левченко] охотник у вас?» — поинтересовался Путин.

Журналистка ответила утвердительно и продолжила критиковать губернатора, однако глава государства прервал ее выступление.

«Трудно ставить в вину [кому-либо] эти пожары, потому что причины неясны. Надо сначала разобраться, потом назначать виновных», — сказал президент, признав, что в Иркутске проблема криминального лесопользования стоит острее, чем в других регионах.

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В сентябре прошлого года на YouTube появилась видеозапись охоты губернатора, сюжеты на эту тему стали появляться на федеральном телевидении. В трехминутном ролике Левченко в окружении нескольких человек подходит к берлоге, делает несколько выстрелов в спящее животное, затем убитого медведя вытаскивают из берлоги.

Председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы единоросс Николай Николаев осудил поступок главы региона и направил запрос в Генпрокуратуру и МВД с просьбой дать оценку охоте, заявив, что это поступок, «недостойный ни губернатора, ни сибиряка, ни мужчины».

Прокурорская проверка выявила отсутствие разрешения на отстрел животного. После этого надзорное ведомство возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с использованием служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо причинившая особо крупный ущерб).

В пресс-службе Левченко признали подлинность видеозаписи, но утверждают, что она была сделана в ноябре 2016 года, когда Левченко охотился «в соответствии с лицензией на отстрел животного» после обращений от населения, что «медведь-шатун представляет опасность».

Авторы: Наталья Галимова, Анна Трунина
Теги: Владимир Путин, Иркутская область, незаконная вырубка леса
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