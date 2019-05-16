Путин пообещал расследовать вырубку леса в Иркутской области

Президенту показали телесюжет о валке дорогостоящего леса вместо сухостоя. Внимание Владимира Путина обратили на то, что в это же время начались пожары, которые, по мнению местных жителей, могут быть прикрытием незаконной вырубки

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Президент Владимир Путин пообещал провести расследование вырубки леса в Иркутской области, передает корреспондент РБК.

В ходе медиафорума Общероссийского народного фронта в Сочи главе государства показали сюжет РЕН ТВ, в котором сообщается, что в Иркутской области вместо валки сухостоя срубают дорогостоящий лес. В сюжете звучала критика в адрес губернатора региона, члена КПРФ Сергея Левченко.

После показа участница форума из города Ангарска Иркутской области добавила, что в регионе были зафиксированы лесные пожары и среди граждан бытует версия, что те начались «искусственно, чтобы были скрыты следы незаконной валки леса».

Путин согласился, что самый простой способ скрыть следы незаконных действий — это поджечь лес. «Мы проведем расследование», — обещал он.