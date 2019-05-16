Путин пообещал расследовать вырубку леса в Иркутской области

Журналистка раскритиковала Левченко, который, по ее словам, во время избирательной кампании говорил, что пожаров быть не должно, но на деле все оказывается не так.
«Он [Левченко] охотник у вас?» — поинтересовался Путин.
Журналистка ответила утвердительно и продолжила критиковать губернатора, однако глава государства прервал ее выступление.
«Трудно ставить в вину [кому-либо] эти пожары, потому что причины неясны. Надо сначала разобраться, потом назначать виновных», — сказал президент, признав, что в Иркутске проблема криминального лесопользования стоит острее, чем в других регионах.
В сентябре прошлого года на YouTube появилась видеозапись охоты губернатора, сюжеты на эту тему стали появляться на федеральном телевидении. В трехминутном ролике Левченко в окружении нескольких человек подходит к берлоге, делает несколько выстрелов в спящее животное, затем убитого медведя вытаскивают из берлоги.
Председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы единоросс Николай Николаев осудил поступок главы региона и направил запрос в Генпрокуратуру и МВД с просьбой дать оценку охоте, заявив, что это поступок, «недостойный ни губернатора, ни сибиряка, ни мужчины».
Прокурорская проверка выявила отсутствие разрешения на отстрел животного. После этого надзорное ведомство возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с использованием служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо причинившая особо крупный ущерб).
В пресс-службе Левченко признали подлинность видеозаписи, но утверждают, что она была сделана в ноябре 2016 года, когда Левченко охотился «в соответствии с лицензией на отстрел животного» после обращений от населения, что «медведь-шатун представляет опасность».