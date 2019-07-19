Путин заявил о влиянии незаконных вырубок леса на риски наводнений

Незаконная вырубка леса увеличивает риск наводнений, уверен президент Владимир Путин. Об этом он заявил во время совещания в аэропорту Братска, посвященного ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, передает «РИА Новости».

Он пояснил, что «незаконная вырубка ведет к переувлажнению почвы». По словам Путина, на проблему его внимание обратили местные жители. «Неожиданно для меня простые граждане обратили внимание на очень важную и на самом деле общегосударственную проблему. Нужно усилить контроль за лесопользованием в целом. Не только в регионе, но и в стране», — подчеркнул он.

Президент принял решение вынести эту тему на обсуждение ближайшего заседания Госсовета и поговорить о ней «более подробно». Правительству он приказал создать специальную рабочую группу, которая будет мониторить ситуацию с лесопользованием.

Путин 19 июля приехал в Иркутскую область во второй раз с момента начала паводка и пообщался с местными жителями, пострадавшими от наводнения. Он опроверг слухи о том, что повышение уровня воды может быть связано со взрывными работами в Саянах. Вместе с тем он согласился с мнением другой местной жительницы, которая предположила, что без массовых незаконных рубок леса паводок не был бы настолько масштабным.

Проблема вырубки лесов в Иркутской области ранее уже выносилась на федеральный уровень. Провести расследование ситуации Путин обещал еще в мае, однако тогда президент связывал незаконные вырубки не с наводнениями, а с лесными пожарами. Глава государства объяснял, что поджигатели лесов могут таким образом скрывать последствия незаконных работ.