Власти Красноярского края оценили ущерб от лесных пожаров

Экономический ущерб от лесных пожаров в Красноярском крае в этом году составит не менее 1,5–2 млрд руб. Об этом заявил министр лесного хозяйства региона Димитрий Маслодудов, передает «РИА Новости».

«Объем ущерба расчетный в год обычно составляет от 1,5–2 миллиардов рублей. Думаю, что в этом году он не будет ниже», — сказал Маслодудов.

Однако, по его словам, существующая система оценки ущерба учитывает только экономическую стоимость древесины, но не экологический ущерб. Маслодудов отметил, что готовится комплексная методика, которая позволит оценивать вред от пожаров человеку и экосистеме.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что общая площадь лесных пожаров, по данным на 30 июля 2019 года, составила 2,7 млн га, что на 12% больше прошлогоднего уровня. По состоянию на 11:00 по местному времени (7:00 мск) 5 августа на территории Красноярского края действовали 97 лесных пожаров, огнем были охвачены в общей сложности 780,8 тыс. га. Из-за лесных пожаров в пяти регионах был введен режим ЧС.