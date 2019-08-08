Президент Киргизии созвал Совбез из-за ситуации с Атамбаевым

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков проводит заседание Совета Безопасности после столкновений, которые начались при попытке штурма дома бывшего главы республики Алмазбека Атамбаева.

Как сообщает пресс-служба президента, участники заседания обсуждают вопрос «об обеспечении безопасности и правопорядка в связи со сложившейся ситуацией 7 августа 2019 года». Встреча проходит без прессы.

Накануне в селе Кой-Таш силовики начали операцию по задержанию Атамбаева. Им противостояли сторонники бывшего президента. СМИ сообщали, что в результате штурма Атамбаева задержали, однако эту информацию опровергли его дочь и депутат парламента республики.

Позднее сам Атамбаев распространил заявление, в котором призвал силовиков «не стрелять в собственный народ». По его словам, нынешние киргизские власти хотят «заставить его замолчать, закрыть под арест, в конце концов убить», и поэтому идут на расстрел мирных граждан.