В Киргизии против защитников экс-президента Атамбаева завели дела

В результате столкновений, которые начались при операции в селе Кой-Таш пострадали 47 человек, один из спецназовцев умер. Атамбаев заявлял, что нынешние власти Киргизии пошли на расстрел мирных жителей

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После столкновений в ходе операции в доме экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева возбуждены уголовные дела, сообщает 24.kg со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

Досудебное производство начато по ст. 264 (массовые беспорядки), 266 (хулиганство), 244 (захват заложников) и 130 (убийство) УК Киргизии.

Генпрокуратура указала, что постановление о принудительном приводе Атамбаева было вынесено из-за того, что он не являлся на допрос в рамках расследования его возможной причастности к освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева. Его исполнение поручили сотрудникам Государственного комитета национальной безопасности. «В целях исполнения поручения сотрудники ГКНБ выехали в село Кой-Таш, однако сторонники последнего оказали вооруженное сопротивление представителям власти с применением оружия и других предметов», — указала прокуратура. В ведомстве добавили, что «с целью воспрепятствования следствию» были организованы массовые беспорядки, сопровождавшиеся применением насилия.

По данным Генпрокуратуры, в результате столкновений были госпитализированы 47 человек, 23 из которых являются гражданскими лицами.