В Киргизии против защитников экс-президента Атамбаева завели дела

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,33 +0,06 EUR Бирж. 73,18 +0,07 Brent 56,42 -5,37% USD Нал. 66,20 63,20 EUR Нал. 74,15 71,20 USD ЦБ 65,09 -0,11 EUR ЦБ 72,89 -0,18 EUR/USD 1,1203 -0,0001 BTC/USD Бирж. 11 929,00 -56,00 IMOEX 2 674,98 -0,31% RTSI 1 284,91 -0,74% DJIA 26 007,07 -0,09% Nasdaq 7 862,83 +0,38%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Walt Disney $150 (+11,77%) прогноз Barclays Capital к 01.05.20
BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Discovery $37 (+27,24%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
Сбербанк ₽275 (+40,88%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Walt Disney $150 (+11,77%) прогноз Barclays Capital к 01.05.20
BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Discovery $37 (+27,24%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
Сбербанк ₽275 (+40,88%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
Лента новостей
Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 65,09 (-0,11) Quote, 07 авг, 12:30
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 72,89 (-0,18) Quote, 07 авг, 12:30
Число пострадавших при штурме дома Атамбаева увеличилось до 48 Общество, 07:09 МВФ порекомендовал России раскрыть сводные финансы 30 тыс. госкомпаний Экономика, 07:00 На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2 Общество, 06:53 Из-за ДТП с автобусом под Новороссийском госпитализировали 44 человека Общество, 06:37 Правительство Венесуэлы отказалось от новых переговоров с оппозицией Политика, 06:19 В Киргизии против защитников экс-президента Атамбаева завели дела Политика, 06:18 В Магадане застрелили вышедшего в центр города медведя Общество, 06:02 Под Красноярском водитель фуры с сухим льдом погиб из-за ее разрушения Общество, 05:37 В России предложили закрепить в ТК возможность временной удаленной работы Общество, 05:30 Власти Сахалина заявили о субсидировании билетов «Аэрофлота» для жителей Общество, 05:20 Россиянка Александрова прошла в третий круг турнира по теннису в Торонто Спорт, 04:51 В Совфеде назвали «заклинанием» слова Зеленского о возвращении Крыма Политика, 04:34 Мединский назвал Тарантино лучшим членом тургруппы в Кремле Общество, 04:14 В США на Apple подали в суд из-за прослушки пользователей Siri Общество, 04:10
Политика ,  
0 
В Киргизии против защитников экс-президента Атамбаева завели дела
В результате столкновений, которые начались при операции в селе Кой-Таш пострадали 47 человек, один из спецназовцев умер. Атамбаев заявлял, что нынешние власти Киргизии пошли на расстрел мирных жителей
Фото: Кaktus.media / ТАСС

После столкновений в ходе операции в доме экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева возбуждены уголовные дела, сообщает 24.kg со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

Досудебное производство начато по ст. 264 (массовые беспорядки), 266 (хулиганство), 244 (захват заложников) и 130 (убийство) УК Киргизии.

Генпрокуратура указала, что постановление о принудительном приводе Атамбаева было вынесено из-за того, что он не являлся на допрос в рамках расследования его возможной причастности к освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева. Его исполнение поручили сотрудникам Государственного комитета национальной безопасности. «В целях исполнения поручения сотрудники ГКНБ выехали в село Кой-Таш, однако сторонники последнего оказали вооруженное сопротивление представителям власти с применением оружия и других предметов», — указала прокуратура. В ведомстве добавили, что «с целью воспрепятствования следствию» были организованы массовые беспорядки, сопровождавшиеся применением насилия.

Политика
Атамбаев обвинил силовиков в расстреле мирных людей во время штурма дома

По данным Генпрокуратуры, в результате столкновений были госпитализированы 47 человек, 23 из которых являются гражданскими лицами.

Ранее Атамбаев заявил, что при штурме его резиденции пострадали люди, а спецназ применял боевое оружие. Он призвал силовиков «не стрелять в собственный народ», а также обвинил власть в том, что она идет на расстрел мирных граждан, чтобы арестовать его. При этом МВД Киргизии утверждает, что сотрудники правоохранительных органов не применяли огнестрельное оружие.

Операция по задержанию Атамбаева в селе Кой-Таш началась 7 августа, силовикам противостояли сторонники экс-президента. В результате погиб один спецназовец, еще один находится в тяжелом состоянии. Глава ГУВД Чуйской области впал в кому после травмы. СМИ сообщали, что Атамбаев в результате штурма был задержан, однако этот факт опровергали его дочь, адвокат и депутат парламента.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Киргизия, Алмазбек Атамбаев, Генпрокуратура
Материалы по теме
Глава милиции в Киргизии впал в кому после штурма дома Атамбаева
Общество
Спецслужба назвала версию убийства спецназовца при штурме дома Атамбаева
Общество
В больнице умер пострадавший при штурме дома Атамбаева спецназовец
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter