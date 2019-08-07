СМИ сообщили о захвате бойцов спецназа сторонниками Атамбаева

Также есть информация о том, что у части силовиков отобрали оружие и что один из них ранен. Комитет нацбезопасности Киргизии сообщил, что спецназовцы не сдавались

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Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева захватили бойцов спецназа, которые находятся в доме политика в селе Кой-Таш, передают порталы «Сводка» и Kloop.

Часть бойцов сдалась, сообщает Kaktus, их избивают: «Спецназовцев выводят. Их избивают. Некоторые сторонники Атамбаева просят не трогать сотрудников спецназа — они уходят через ворота. Вывели двоих: один без сознания, другой ранен. Выводят третьего спецназовца, его тоже пытаются избить».

По данным 24.kg, силовиков избили, у них отобрали оружие, однако о том, что их захватили, портал не сообщает.

По информации портала Kabar, Государственный комитет национальной безопасности страны опроверг то, что спецназовцы сдались сторонникам Атамбаева. Силовики продолжают спецоперацию, заявили там.