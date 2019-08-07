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BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Discovery $37 (+26,76%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
Сбербанк ₽275 (+40,88%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
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СМИ сообщили о захвате бойцов спецназа сторонниками Атамбаева
Также есть информация о том, что у части силовиков отобрали оружие и что один из них ранен. Комитет нацбезопасности Киргизии сообщил, что спецназовцы не сдавались
Фото: РИА Новости

Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева захватили бойцов спецназа, которые находятся в доме политика в селе Кой-Таш, передают порталы «Сводка» и Kloop.

Часть бойцов сдалась, сообщает Kaktus, их избивают: «Спецназовцев выводят. Их избивают. Некоторые сторонники Атамбаева просят не трогать сотрудников спецназа — они уходят через ворота. Вывели двоих: один без сознания, другой ранен. Выводят третьего спецназовца, его тоже пытаются избить».

Фотогалерея 
Штурм дома экс-президента Киргизии Атамбаева. Фоторепортаж

По данным 24.kg, силовиков избили, у них отобрали оружие, однако о том, что их захватили, портал не сообщает.

По информации портала Kabar, Государственный комитет национальной безопасности страны опроверг то, что спецназовцы сдались сторонникам Атамбаева. Силовики продолжают спецоперацию, заявили там.

Позднее 24.kg сообщил со ссылкой на директора Центра экстренной медицины Бишкека Искендера Шаяхтметова, что один из сотрудников правоохранительных органов ранен. Он получил огнестрельное ранение.

Политика
Спецоперация по задержанию экс-президента Киргизии Атамбаева. Главное

Правоохранительные органы в среду пытаются штурмовать дом экс-президента. Летом 2019 года парламентская комиссия расследовала деятельность Атамбаева на посту президента страны и установила, что тот совершил преступления, в том числе коррупционные. В конце июня с бывшего президента сняли неприкосновенность. Атамбаев оспорил это решение в Верховном суде.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Киргизия, Алмазбек Атамбаев
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