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BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Discovery $37 (+23,91%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
Сбербанк ₽275 (+40,88%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
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Атамбаев обвинил силовиков в расстреле мирных людей во время штурма дома
В своем заявлении Атамбаев указал, что власти, чтобы «заставить его замолчать», идут на расстрел мирных граждан. По его словам, в ходе операции было применено боевое оружие с лазерным наведением
Алмазбек Атамбаев (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, дом которого штурмовали спецназовцы, призвал силовиков не стрелять в свой народ. Его заявление приводит киргизский портал Kloop.

«Обратиться хочу к силовиками, чтобы они не стреляли в собственный народ. Ваши руководители, возможно, куда-то убегут, но для вас это плохо кончится. Вы сами не стреляйте», — сказал он.

По словам Атамбаева, при штурме его резиденции пострадали мирные люди. Как указал экс-президент, для операции был направлен антитеррористический отряд — спецназ «Альфа», в ходе нее было применено не только оружие с резиновыми пулями, но и боевое оружие с лазерным наведением.

Фотогалерея 
Штурм дома экс-президента Киргизии Атамбаева. Фоторепортаж

«Ради того, чтобы заставить замолчать Атамбаева, закрыть его под арест, в конце концов его убить, власть уже идет на то, чтобы расстреливать мирных граждан», — добавил он.

Бывший глава государства призвал нынешние власти Киргизии «одуматься». «Мы не такой народ, который будет жить на коленях. Мы не колхозные бараны», — сказал он.

Политика
При штурме дома Атамбаева пострадали более 40 человек

По его словам, он предлагал дать письменные показания по выдвинутым против него обвинениям. «Я готов ответить на любой вопрос, потому что по делу Батукаева с моей стороны никакой коррупции не было», — сказал он. Как утверждает Атамбаев, президент Сооронбай Жээнбеков знал об этом.

Он также выразил благодарность людям, которые услышали выстрелы и смогли отстоять его, «не дать захватить меня живым или мертвым».

7 августа к дому Атамбаева прибыл спецназ, который провел операцию по задержанию экс-главы государства. По последним данным, число пострадавших достигло 43 человек, один спецназовец погиб. По данным СМИ, Атамбаев в результате штурма был задержан, однако этот факт опровергают адвокат и дочь политика, а также депутат парламента Киргизии Ирина Карамушкина.

Атамбаева обвиняют, в том числе, в незаконном обогащении, завладении участком в селе Кой-Таш и освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. В конце июля он был лишен статуса бывшего президента, также с него сняли неприкосновенность.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Киргизия, Алмазбек Атамбаев, экс-президент
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