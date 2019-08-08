Атамбаев обвинил силовиков в расстреле мирных людей во время штурма дома

В своем заявлении Атамбаев указал, что власти, чтобы «заставить его замолчать», идут на расстрел мирных граждан. По его словам, в ходе операции было применено боевое оружие с лазерным наведением

Алмазбек Атамбаев (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, дом которого штурмовали спецназовцы, призвал силовиков не стрелять в свой народ. Его заявление приводит киргизский портал Kloop.

«Обратиться хочу к силовиками, чтобы они не стреляли в собственный народ. Ваши руководители, возможно, куда-то убегут, но для вас это плохо кончится. Вы сами не стреляйте», — сказал он.

По словам Атамбаева, при штурме его резиденции пострадали мирные люди. Как указал экс-президент, для операции был направлен антитеррористический отряд — спецназ «Альфа», в ходе нее было применено не только оружие с резиновыми пулями, но и боевое оружие с лазерным наведением.

«Ради того, чтобы заставить замолчать Атамбаева, закрыть его под арест, в конце концов его убить, власть уже идет на то, чтобы расстреливать мирных граждан», — добавил он.