Число пострадавших при штурме дома Атамбаева увеличилось до 48

В ходе попытки штурма резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пострадали 48 человек, сообщает 24.kg со ссылкой на данные Минздрава. До этого было известно о 43 пострадавших.

Уточняется, что девять пострадавших были отправлены на амбулаторное лечение. Еще 25 человек получили закрытые черепно-мозговые травмы, четверо — боевые пулевые ранения. Один сотрудник спецназа погиб от огнестрельного ранения, предположительно, полученного от снайпера.

Кроме того, начальник управления внутренних дел Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов находится в коме после травмы головы, полученной при штурме дома Атамбаева. Врачи провели ему трепанацию черепа.

Вечером 7 августа в селе Кой-Таш начался штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Представитель штаба Атамбаева заявил, что бывшего президента задержали. Однако его дочь, а также депутат парламента Киргизии Ирина Карамушкина опровергли эту информацию.