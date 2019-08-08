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Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Walt Disney $150 (+11,77%) прогноз Barclays Capital к 01.05.20
BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Discovery $37 (+27,24%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
Сбербанк ₽275 (+40,88%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
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Число пострадавших при штурме дома Атамбаева увеличилось до 48

В ходе попытки штурма резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пострадали 48 человек, сообщает 24.kg со ссылкой на данные Минздрава. До этого было известно о 43 пострадавших.

Уточняется, что девять пострадавших были отправлены на амбулаторное лечение. Еще 25 человек получили закрытые черепно-мозговые травмы, четверо — боевые пулевые ранения. Один сотрудник спецназа погиб от огнестрельного ранения, предположительно, полученного от снайпера. 

Кроме того, начальник управления внутренних дел Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов находится в коме после травмы головы, полученной при штурме дома Атамбаева. Врачи провели ему трепанацию черепа.  

Политика
В Киргизии против защитников экс-президента Атамбаева завели дела

Вечером 7 августа в селе Кой-Таш начался штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Представитель штаба Атамбаева заявил, что бывшего президента задержали. Однако его дочь, а также депутат парламента Киргизии Ирина Карамушкина опровергли эту информацию.     

Генпрокуратура Киргизии обвиняет Атамбаева в незаконном завладении участком в Кой-Таше, освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году и коррупции при модернизации ТЭЦ в Бишкеке. В июле бывшего лидера страны лишили неприкосновенности. 

Теги: Алмазбек Атамбаев, Киргизия, пострадавшие
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