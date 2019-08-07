При штурме дома Атамбаева пострадали более 40 человек

В ходе попытки штурма резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пострадали 43 человека, сообщает киргизское информационное агентство 24.kg. До этого было известно о 36 пострадавших.
По меньшей мере 15 из них — сотрудники силовых структур с различными травмами (огнестрельные ранения, закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга), уточняет портал Kabar.
Один спецназовец был отправлен на операцию, позже он умер.
Спецоперация по задержанию Атамбаева в Кой-Таше началась в среду, 7 августа. У резиденции собрались сторонники бывшего президента.