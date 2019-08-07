При штурме дома Атамбаева пострадали более 40 человек

При штурме дома Атамбаева пострадали более 40 человек

Данных о том, сколько среди них сторонников экс-президента и сколько — силовиков, нет. Известно лишь, что один спецназовец, получивший огнестрельные ранения, умер

Фото: Sputnik / РИА Новости

В ходе попытки штурма резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пострадали 43 человека, сообщает киргизское информационное агентство 24.kg. До этого было известно о 36 пострадавших.

По меньшей мере 15 из них — сотрудники силовых структур с различными травмами (огнестрельные ранения, закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга), уточняет портал Kabar.

Один спецназовец был отправлен на операцию, позже он умер.

Спецоперация по задержанию Атамбаева в Кой-Таше началась в среду, 7 августа. У резиденции собрались сторонники бывшего президента.