Спецслужба назвала версию убийства спецназовца при штурме дома Атамбаева

Спецназовец, погибший при штурме дома экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, предположительно, был убит из снайперской винтовки. Об этом сообщают «АКИpress» и Tengri News со ссылкой на Госкомитет национальной безопасности Киргизии.

«Пуля, предположительно от снайперской винтовки, выпущенная со стороны дома, пробила жизненно важные органы сотрудника спецназа», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что один из пострадавших при штурме дома Атамбаева спецназовцев умер от огнестрельного ранения. По словам медиков, второму раненому спецназовцу сделали операцию и вытащили пулю.

Вечером 7 августа к резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш приехал спецназ, который провел операцию по его задержанию. По данным Минздрава, в ходе штурма пострадали 43 человека, 15 из них — сотрудники силовых структур с различными травмами.