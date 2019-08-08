Глава милиции в Киргизии впал в кому после штурма дома Атамбаева

Глава милиции в Киргизии впал в кому после штурма дома Атамбаева

Начальник управления внутренних дел Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов находится в коме после травмы, полученной при штурме дома экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на пресс-центр Минздрава страны.

По данным ведомства, главе Чуйского ГУВД проломили голову камнем, врачи провели ему трепанацию черепа. Состояние Курманкулова оценивается как крайне тяжелое, сейчас он находится в реанимации научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Бишкека.

Вечером 7 августа в селе Кой-Таш начался штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. По данным спецслужб, в операции по его задержанию использовались резиновые пули. В результате штурма пострадали 43 человека. Один спецназовец погиб от огнестрельного ранения, предположительно, полученного от снайпера.

Атамбаева обвиняют, в том числе, в незаконном обогащении, завладении участком в селе Кой-Таш и освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. В конце июля он был лишен статуса бывшего президента Киргизии, также с него сняли неприкосновенность.