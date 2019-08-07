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BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Discovery $37 (+23,91%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
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В Ачинском районе отменили введенный после взрывов боеприпасов режим ЧС

Власти сняли режим чрезвычайной ситуации на территории Ачинского района Красноярского края, введенный 6 августа из-за взрывов на складе боеприпасов. Об этом сообщается на сайте района.

Глава Ачинского района Евгений Розанчугов снял режим ЧС с 20:00 местного времени, то есть с 16:00 мск. 

Общество
Поврежденные при взрывах в Ачинском районе дома восстановят за две недели

5 августа на территории военного склада в Ачинском районе произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.    

Как сообщал источник ТАСС в силовых структурах, загорелись две площадки, на которых хранилось около 40 тыс. артиллерийских снарядов калибра 125 мм и 152 мм. По данным Минобороны, причиной пожара стал человеческий фактор.    

В результате взрывов в Ачинске Красноярского края погиб один человек, еще восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести, сообщал Следственный комитет. Медики говорили, что число обратившихся за помощью после взрывов составило 13 человек.    

Теги: Красноярский край, режим ЧС, Минобороны
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