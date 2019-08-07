В Ачинском районе отменили введенный после взрывов боеприпасов режим ЧС

В Ачинском районе отменили введенный после взрывов боеприпасов режим ЧС

Власти сняли режим чрезвычайной ситуации на территории Ачинского района Красноярского края, введенный 6 августа из-за взрывов на складе боеприпасов. Об этом сообщается на сайте района.

Глава Ачинского района Евгений Розанчугов снял режим ЧС с 20:00 местного времени, то есть с 16:00 мск.

5 августа на территории военного склада в Ачинском районе произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

Как сообщал источник ТАСС в силовых структурах, загорелись две площадки, на которых хранилось около 40 тыс. артиллерийских снарядов калибра 125 мм и 152 мм. По данным Минобороны, причиной пожара стал человеческий фактор.