Поврежденные при взрывах в Ачинском районе дома восстановят за две недели

Поврежденные при взрывах в Ачинском районе дома восстановят за две недели

Ремонт домов в населенных пунктах Ачинского района, пострадавших от взрывов на военном складе, планируется завершить в течение двух недель, передает агентство ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны.

Отмечается, что глава ведомства Сергей Шойгу поручил в кратчайшие сроки «реализовать комплекс мероприятий по ремонту жилого фонда в населенных пунктах Ачинского района Красноярского края».

Первыми будут восстанавливать объекты жилого фонда и социальной инфраструктуры.

Днем 5 августа на территории военного склада в Ачинском районе произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Минобороны завило, что причиной пожара считается человеческий фактор. Точные причины установят следственные органы и прокуратура.