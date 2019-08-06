Медики сообщили о 13 пострадавших при взрывах на складе под Ачинском

Медики сообщили о 13 пострадавших при взрывах на складе под Ачинском

Число пострадавших после взрывов на артиллерийском складе в Ачинском районе возросло до 13 человек. Об этом сообщили в Ачинской центральной районной больнице, передает ТАСС. В больницу обратилась женщина, которая получила легкие травмы.

По словам представителя больницы, у женщины было сотрясение мозга, но от госпитализации она отказалась, сообщает агентство.

Ранее сообщалось о 12 пострадавших. Губернатор Красноярского края заявил, что их жизни и здоровью ничего не угрожает. Также один человек числится пропавшим без вести.

На территории военного склада в поселке Каменка Ачинского района 5 августа произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. По заявлению Минобороны, причиной пожара стал человеческий фактор. Спасители организовали эвакуацию в радиусе 20 км от очага пожара, пункты временного размещения были организованы в Горном и Ястребово.