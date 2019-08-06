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СК подтвердил гибель одного человека в результате взрывов в Ачинске

В результате взрывов боеприпасов в городе Ачинске Красноярского края погиб один человек, восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести, сообщает Следственный комитет России.

По информации СК, в ходе проводимых погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами возник пожар, причина которого пока не установлена. Прибывшие на место пожарные пытались потушить возгорание, но начался неконтролируемый процесс подрыва боеприпасов.

СК по Красноярскому гарнизону по результатам доследственной проверки возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 349 УК России (нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека). Место происшествия осмотрят после окончания работ по разминированию, говорится в сообщении.

Ранее медики сообщили, что число обратившихся в медучреждение после взрывов на артиллерийском складе в Ачинском районе достигло 13 человек.

Общество
Минобороны назвало причину взрывов на складе под Ачинском

5 августа на территории военного склада в поселке Каменка Ачинского района произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. По заявлению Минобороны, причиной пожара стал человеческий фактор.

Спасители организовали эвакуацию в радиусе 20 км от очага пожара, пункты временного размещения были организованы в Горном и Ястребово.

Теги: Красноярский край, взрыв, Ачинск
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