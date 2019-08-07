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BRENT $50 (-13,36%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Discovery $37 (+22,19%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
Сбербанк ₽275 (+41,06%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
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В Подмосковье загорелся битумный склад около ТЭЦ

В городе Дзержинске в Подмосковье загорелся битумный склад, расположенный около ТЭЦ. Об этом РБК сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС России.

«В подмосковном Дзержинске рядом с ТЭЦ на территории промзоны частично загорелся битумный склад. Две деревянно-щитовые бытовки общей площадью 16 кв. м сгорели полностью. Сложность пожара пока не установлена», — сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причины возгорания уточняются. Площадь возгорания составляет 166 кв. м, в тушении пожара задействованы 30 человек и девять единиц техники, добавили в МЧС.

11 июля произошел пожар рядом с ТЭЦ-27 в Мытищах. Он начался с газопровода, по которому на ТЭЦ поступал природный газ. Возгорание было ликвидировано 1:37 мск 12 июля с привлечением четырех единиц техники и 15 человек.

Теги: Подмосковье, пожар, новости РБК
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