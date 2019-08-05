В Красноярском крае при тушении лесов пропал пожарный

В Красноярском крае при тушении лесов пропал пожарный

Пожарный потерялся в лесу при тушении пожара в Эвенкийском районе Красноярского края. Об этом РБК сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Богучанского района.

По данным службы, пожарный пропал 4 августа примерно 18:00 по местному времени (14:00 мск), когда группа была на тушении.

«По окончании работы недосчитались одного человека. Сегодня его уже нашли», — сказал представитель службы.

В пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю РБК позже подтвердили факт пропажи пожарного на территории Байкитского лесничества. «Уже нашелся. Он был в соседнем населенном пункте, просто не сообщил о себе», — рассказал представитель главка.

По данным лесопожарного центра в Красноярске, по состоянию на 11:00 (07:00 мск) 5 августа, на территории края 97 лесных пожаров, огнем охвачены в общей сложности 780,8 тыс. га.