Пожар на военном складе под Ачинском полностью потушили

По словам губернатора Красноярского края, ЧП не привело к масштабным разрушениям. Пострадали только несколько строений в находящемся рядом населенном пункте, заверил он

Фото: Ольга Халманова / РИА Новости

Пожар на военном складе в Красноярском крае полностью потушен, очагов открытого горения нет. Об этом журналистам сообщили в Минобороны, передает «РИА Новости».

В ведомстве также заявили, что после 5:00 мск взрывы боеприпасов прекратились.

Военные приступили к проливке территории склада. К ней привлекли десять самолетов Ил-76 и пять вертолетов армейской авиации Ми-8.

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что масштабных разрушений из-за взрывов боеприпасов удалось избежать. «Деревня [Каменка, ближайший к месту ЧП населенный пункт] в состоянии нормальном. По предварительным данным, там есть три серьезно подгоревших деревянных строения. В домах выбиты стекла, двери», — сказал он журналистам (цитата по ТАСС).