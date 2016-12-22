В Боготе отвергли причастность президента Колумбии к покушению на Мадуро

Обвинения президента Венесуэлы Николаса Мадуро в том, что глава Колумбии Хуан Мануэль Сантос несет ответственность за покушение на него, являются «бессмысленными и необоснованными». Об этом говорится в пресс-релизе колумбийского МИД в Twitter.
«Венесуэльский лидер не первый раз обвиняет Колумбию при каких-либо инцидентах. Мы требуем уважения к президенту, правительству и колумбийскому народу», — указывается в пресс-релизе.
В Каракасе 5 августа произошло неудачное покушение на Мадуро с применением дронов с врывчаткой. Пострадали семь военных, сам боливарианский лидер не получил ранений. Он обвинил Сантоса в причастности к покушению, а также крайне правые венесуэльские группировки.
Эскалация отношений Колумбии и Венесуэлы произошла в 2015 году в результате борьбы боливарианцев с военнизированными группировками на территории республики, закрытием границ и депортацией колумбийцев. Мадуро в июне 2018 года заявлял, что Сантос готовит ряд военных провокаций в Венесуэле для развязывания вооруженного конфликта между двумя государствами.