ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,58 62,52 EUR Нал. 74,62 72,76 USD Бирж. 63,34 -0,07 EUR Бирж. 73,23 -0,18 USD ЦБ. 63,45 +0,32 EUR ЦБ. 73,47 +0,05 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 7022,60 -385,40 IMOEX 2297,99 +0,12% RTSI 1145,08 +0,36% Brent 72,77 -1,01% DJIA 25462,58 +0,54% Nasdaq 7812,02 +0,12%
В Каракасе произошла попытка покушения на президента Николаса Мадуро
Лента новостей
CNN узнал причину возникновения лесных пожаров в Калифорнии 02:35, Общество ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Афганистане 02:06, Политика В Каракасе произошла попытка покушения на президента Николаса Мадуро 01:58, Политика На Украине заявили о миллиардных убытках из-за Крыма и Донбасса 01:30, Политика В Сочи спасатели приостановили поиски унесенной рекой девочки 00:59, Общество В Дзержинске игравший в футбол студент погиб от удара молнии 00:49, Общество СМИ узнали о доставке тел погибших в ЦАР журналистов в Москву 00:45, Политика Сигал поблагодарил МИД за назначение спецпредставителем по связям с США 00:40, Политика Путин посетил открытие оперного фестиваля в Херсонесе 00:10, Общество Трамп заявил о неожиданном эффекте новых пошлин для экономики США 00:05, Политика Нужно ли добавлять коллег в друзья в соцсетях 00:04, Партнерский материал Посол заявил о готовности России к совместному расследованию в Солсбери 04 авг, 23:39, Политика Власти опубликовали список погибших в крушении Ми-8 в Красноярском крае 04 авг, 23:17, Общество Первую авиабазу НАТО на Балканах построят в носившем имя Сталина городе 04 авг, 22:55, Политика Посол Яковенко обвинил Лондон в удушении российской дипмиссии 04 авг, 22:42, Политика МЧС продлило предупреждение о жаре и грозах в столице на воскресенье 04 авг, 22:40, Общество Путин подписал закон о правилах сноса самовольных построек 04 авг, 22:15, Политика «Пари Сен-Жермен» разгромил «Монако» и завоевал первый титул в сезоне 04 авг, 21:36, Спорт В Белоруссии скончался лидер рок-группы в день концерта 04 авг, 21:17, Общество Актер Сигал стал спецпредставителем МИДа по гуманитарным связям с США 04 авг, 21:14, Политика «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью в чемпионате России 04 авг, 20:59, Спорт Похороны убитого в ЦАР российского журналиста Джемаля состоятся 8 августа 04 авг, 20:54, Общество Спасенного в горах Пакистана российского альпиниста доставили в Москву 04 авг, 20:49, Общество Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 04 авг, 20:42, РБК и Сбербанк Спикер Рады заявил о зависимости судьбы Донбасса от позиции Запада 04 авг, 20:24, Политика В Дании впервые оштрафовали женщину за ношение скрывающей лицо одежды 04 авг, 20:14, Общество В Брюсселе лайнер A-319 экстренно сел после столкновения с птицей 04 авг, 19:42, Общество Кадыров заявил о невиновности убийцы полковника Буданова 04 авг, 19:36, Политика
В Каракасе произошла попытка покушения на президента Николаса Мадуро
Политика, 01:58
0
В Каракасе произошла попытка покушения на президента Николаса Мадуро
Во время выступления перед национальными гвардейцами в Каракасе была предпринята попытка покушения на президента Николаса Мадуро. Вблизи ложи главы государства взорвался беспилотник, начиненный взрывчаткой. Президент не пострадал
Николас Мадуро (Фото: S/Leah Millis / Reuters)

Церемония празднования 81-й годовщины создания Боливарской национальной гвардии, на которой выступал президент Венесуэлы Николас Мадуро, оказалась сорванной из-за попытки покушения на главу государства, передает агентство Reuters.

Во время выступления президента Мадуро присутствующие вдруг посмотрели вверх, после чего телевидение показало кадры разбегающихся из парадного строя солдат, перед которыми выступал президент. После этого трансляция прервалась.

Как сообщает агентство Efe, на президента было совершено нападение с помощью беспилотника.

​Журналист Роман Комачо написал в своем Twitter, что, по данным источников, беспилотник был снаряжен взрывчаткой, от взрыва, который произошел вблизи президентской ложи, получили ранение несколько кадетов, однако президент Венесуэлы не пострадал и был эвакуирован. Присутствовавшие на церемонии другие высокопоставленные чиновники также не пострадали.

Пользователи соцсетей опубликовали запись трансляции с мероприятия.

Осведомленный источник в Каракасе подтвердил агентству РИА Новости, что попытка покушения, скорее всего, была. «Да, покушение, предположительно, было, но оно оказалось неудачным», — сказал источник.

По данным Reuters, в ближайшее время ожидается официальное заявление правительства об инциденте. Министр связи страны Хорхе Родригес заявил, что в покушении на Мадуро были задействованы несколько беспилотных летательных аппаратов со взрывчаткой. По его словам, дроны были обезврежены, при взрыве пострадали не менее семи военных.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Николас Мадуро , Венесуэла , покушение
Главное
Трамп заявил о неожиданном эффекте новых пошлин для экономики США Политика
Материалы по теме
Мадуро объявил о деноминации национальной валюты Венесуэлы Экономика
Мадуро назвал вице-президента США «ядовитой гадюкой» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter