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Полюс ₽7 200 (+6,01%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Arconic $26 (+5,82%) прогноз Cowen к 04.08.20
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Политика ,  
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Ким Чен Ын назвал запуск ракет предупреждением Вашингтону и Сеулу

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что запуск тактических управляемых ракет был предупреждением США и Южной Корее в ответ на их совместные военные учения. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что северокорейский лидер присутствовал на испытаниях и остался ими доволен. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракет будет возможностью «отправить предупреждение США и Южной Корее» в ответ на их военные учения.

ЦТАК добавляет, что две ракеты пролетели над Пхеньяном и поразили цели на восточном побережье КНДР.

Политика
Южная Корея сообщила о четвертом за две недели запуске ракет из КНДР

Ранее МИД Северной Кореи заявил, что учения Вашингтона и Сеула могут помешать Пхеньяну добиться прогресса в отношениях с США и Южной Кореей и начать искать другой путь. Ведомство пообещало, что они «заплатят высокую цену», если продолжат игнорировать предупреждения КНДР.

Запуск северокорейских ракет прошел утром 6 августа и стал четвертым за две недели. 5 августа Минобороны Южной Кореи заявило, что Сеул и Вашингтон проведут военные учения, как и планировали, несмотря на предупреждение КНДР.

Теги: Ким Чен Ын, запуск ракет, военные учения
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