Ким Чен Ын назвал запуск ракет предупреждением Вашингтону и Сеулу

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что запуск тактических управляемых ракет был предупреждением США и Южной Корее в ответ на их совместные военные учения. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что северокорейский лидер присутствовал на испытаниях и остался ими доволен. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракет будет возможностью «отправить предупреждение США и Южной Корее» в ответ на их военные учения.

ЦТАК добавляет, что две ракеты пролетели над Пхеньяном и поразили цели на восточном побережье КНДР.

Ранее МИД Северной Кореи заявил, что учения Вашингтона и Сеула могут помешать Пхеньяну добиться прогресса в отношениях с США и Южной Кореей и начать искать другой путь. Ведомство пообещало, что они «заплатят высокую цену», если продолжат игнорировать предупреждения КНДР.