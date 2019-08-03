В КНДР сообщили об испытаниях крупнокалиберных управляемых ракет

Северная Корея подтвердила испытания новой ракетной системы, которые прошли под руководством лидера страны Ким Чен Ына. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что запуск прошел утром 2 августа. Его целью была проверка летных характеристик и способности управления траекторией полета ракет. ЦТАК сообщает, что испытания прошли успешно, и Ким Чен Ын остался ими доволен.

Накануне американские чиновники рассказали Reuters, что КНДР провела новый запуск ракеты. Собеседники отметили, что эти испытания похожи на ранее проведенные Северной Кореей. Один из чиновников заявил, что запуск не представляет угрозы для США.

Впоследствии американский президент Дональд Трамп также заявил, что пуски ракет КНДР не нарушают подписанное в Сингапуре соглашение с США. При этом он допустил, что они могли нарушить резолюции ООН. Однако Трамп выразил уверенность в том, что Ким Чен Ын не намеревался подрывать доверие Вагшингтона.