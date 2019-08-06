Южная Корея сообщила о четвертом за две неделе запуске ракет из КНДР

Южная Корея сообщила о четвертом за две неделе запуске ракет из КНДР

КНДР провела новые пуски на фоне совместных военных учений США и Южной Кореи, против которых выступает Пхеньян. Ранее северокорейская сторона уже называла запуски ракет предупреждением Сеулу

Фото: AP

Утром 6 августа с территории КНДР были запущены две неопознанных ракеты, заявили в Объединенном комитете начальников штабов (JCS) Южной Кореи, передает Yonhap.

По данным военных, снаряды запустили из южной части северокорейской провинции Хванхэ-Намдо. Это четвертый подобный запуск за последние две недели, отметили в JCS. «Наши военные следят за ситуацией на случай новых запусков», — добавили южнокорейские военные.

Представитель американского Минобороны заявил Reuters, что США будут внимательно следить за ситуацией вместе с Южной Кореей и Японией.

5 августа США и Южная Корея начали совместные военные учения, направленные на отработку борьбы с чрезвычайными ситуациями на Корейском полуострове. В Пхеньяне считают эти маневры нарушением договоренностей, которых стороны достигли на переговорах.