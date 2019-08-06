Пхеньян предупредил Сеул и Вашингтон о высокой цене за совместные учения

Совместные военные учения Южной Кореи и США могут помешать Пхеньяну добиться прогресса в отношениях с Сеулом и Вашингтоном. Об этом говорится в заявлении МИД КНДР, опубликованном агентством ЦТАК.
Министерство пообещало, что американские и южнокорейские власти «заплатят высокую цену», если продолжат игнорировать предупреждения северокорейской стороны. Пхеньян также предупредил, что республика может начать искать «новый путь» вместо сближения с Вашингтоном и Сеулом.
КНДР назвала учения нарушением ряда договоренностей, заключенных между Пхеньяном и Сеулом в ходе встреч на высшем уровне.
Совместные учения США и Южной Кореи начались 5 августа, они продлятся около двух недель. Военные смоделируют меры реагирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации на Корейском полуострове. На следующем этапе союзники проверят возможности Сеула на переброску войск из Вашингтона в случае военной угрозы.