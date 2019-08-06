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Полюс ₽7 431,36 (+8,57%) прогноз Sberbank Investment Research к 23.07.20
ТГК-1 ₽0,013 (+26,48%) прогноз ВТБ Капитал к 31.07.20
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Пхеньян предупредил Сеул и Вашингтон о высокой цене за совместные учения

Совместные военные учения Южной Кореи и США могут помешать Пхеньяну добиться прогресса в отношениях с Сеулом и Вашингтоном. Об этом говорится в заявлении МИД КНДР, опубликованном агентством ЦТАК.

Министерство пообещало, что американские и южнокорейские власти «заплатят высокую цену», если продолжат игнорировать предупреждения северокорейской стороны. Пхеньян также предупредил, что республика может начать искать «новый путь» вместо сближения с Вашингтоном и Сеулом.

КНДР назвала учения нарушением ряда договоренностей, заключенных между Пхеньяном и Сеулом в ходе встреч на высшем уровне.

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Сеул решился на военные учения с США вопреки предупреждениям КНДР

Совместные учения США и Южной Кореи начались 5 августа, они продлятся около двух недель. Военные смоделируют меры реагирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации на Корейском полуострове. На следующем этапе союзники проверят возможности Сеула на переброску войск из Вашингтона в случае военной угрозы.

26 июля КНДР объявила, что запустила две тактически управляемые ракеты в качестве предупреждения Южной Корее. Пхеньян счел, что Сеул демонстрирует «двуличное поведение», поскольку с одной стороны подписывает совместные декларации, а с другой — проводит военные учения.

Теги: КНДР, Южная Корея, учения
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