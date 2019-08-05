Сеул решился на военные учения с США вопреки предупреждениям КНДР

В конце июля Пхеньян заявлял, что ракетные пуски были предупреждением «южнокорейским милитаристам», в том числе в связи с проведением военных учений на полуострове

Южная Корея и Соединенные Штаты проведут совместные военные учения, как и было запланировано ранее, несмотря на предупреждения Северной Кореи. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на заявление Минобороны Южной Кореи.

Совместные учения стартуют в понедельник с компьютерных командно-штабных учений, направленных на преодоление любых чрезвычайных ситуаций на Корейском полуострове. Этот этап учений продлится около двух недель, следующие десять дней союзники потратят на проверку возможностей Сеула на переброску в случае военной угрозы войск из Вашингтона.

США и Южная Корея ранее объявили о прекращении своих масштабные совместные военные учения — Key Resolve, Foal Eagle и Ulchi Freedom Guardian. Это произошло после межкорейского саммита в приграничной деревне Панмунжом в апреле 2018 года и саммита США-Северная Корея в Сингапуре в июне того года. Взамен страны объявили о новых военных учениях Dong Maeng.

Однако Пхеньян осудил новые учения как нарушение договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне. 26 июля Северная Корея заявила, что две баллистические ракеты малой дальности, которые она выпустила днем ранее, были «официальное предупреждение южнокорейским милитаристам, которые с большим стремлением развертывают ультрасовременное наступательное вооружение в Южной Корее и продолжают проводить военные учения вопреки неоднократным предупреждениям со стороны КНДР».